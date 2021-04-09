Beyşehir'de kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyşehir'de kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir'de kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı

Beyşehir ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı yapıldı.

Beyşehir ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı yapıldı.

Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir başkanlığında, Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı ve il koordinasyon planı kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen hizmetler, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun çerçevesinde gerçekleştirilen iş ve işlemlere dair veriler ele alınarak değerlendirildi.

Toplantıda, teknik yöntemlerle takip işlemleri ve 'elektronik kelepçe' uygulamasına dair sunum da gerçekleştirildi.

Toplantıya, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türken, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muhsin Başkaya, Beyşehir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Nuri Balsal, daire amirleri, aile mahkemesi hakimleri, aile içi şiddet suçları soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ajda Pekkan Demet Akalın Burcu Biricik Tayanç Ayaydın
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beyşehir'de kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:50:13. #1.16#
title