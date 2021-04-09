Beyşehir'de kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı

Beyşehir ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı yapıldı.

Beyşehir ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı yapıldı.

Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir başkanlığında, Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı ve il koordinasyon planı kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen hizmetler, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun çerçevesinde gerçekleştirilen iş ve işlemlere dair veriler ele alınarak değerlendirildi.

Toplantıda, teknik yöntemlerle takip işlemleri ve 'elektronik kelepçe' uygulamasına dair sunum da gerçekleştirildi.

Toplantıya, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türken, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muhsin Başkaya, Beyşehir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Nuri Balsal, daire amirleri, aile mahkemesi hakimleri, aile içi şiddet suçları soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar