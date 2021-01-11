Beyşehir'de kaçak avlanan 6 avcıya para cezası
11.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:06
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, milli park ekipleri kaçak avlandığı iddia edilen 6 avcıyı yakaladı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, milli park ekipleri kaçak avlandığı iddia edilen 6 avcıyı yakaladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü, Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerinin kırsal alanda yürüttüğü av koruma ve kontrol faaliyetleri sürüyor.
Ekipler, belgesiz avlanan 6 avcıya idari para cezası uygularken, avcıların ruhsatsız 3 av tüfeğine ise el koydu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar