Beyşehir'de kaçak avlanan 6 avcıya para cezası
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Beyşehir'de kaçak avlanan 6 avcıya para cezası

11.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:06
Beyşehir'de kaçak avlanan 6 avcıya para cezası

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, milli park ekipleri kaçak avlandığı iddia edilen 6 avcıyı yakaladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, milli park ekipleri kaçak avlandığı iddia edilen 6 avcıyı yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü, Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerinin kırsal alanda yürüttüğü av koruma ve kontrol faaliyetleri sürüyor.

Ekipler, belgesiz avlanan 6 avcıya idari para cezası uygularken, avcıların ruhsatsız 3 av tüfeğine ise el koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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