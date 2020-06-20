Beyşehir'de jandarmadan LGS'ye giren öğrencilere sınav çıkışı moral ikramı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'na giren öğrencilere sınav çıkışı esnasında çeşitli ikramlarda bulundu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'na giren öğrencilere sınav çıkışı esnasında çeşitli ikramlarda bulundu.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sınava giren öğrencilere moral olmak ve destek vermek maksadıyla sorumluluk alanında bulunan tüm okul önlerinde bekleyerek sınavdan çıkan öğrencilere çikolata ve çeşitli ikramlarda bulundu. Sınav çıkışı karşısında kendilerine ikramda bulunan jandarma ekiplerini görünce yaşadıkları memnuniyeti ifade eden öğrenciler, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığına teşekkür ederek, "Her alanda yanımızda olup bizlere destek veren ilçe jandarma komutanlığımız mensuplarına minnettarız" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA