Beyşehir'de jandarma ekipleri ruhsatsız tabanca, muşta ve aranan plaka ele geçirdi
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Beyşehir'de jandarma ekipleri ruhsatsız tabanca, muşta ve aranan plaka ele geçirdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri iki şüphelinin otomobil ve evlerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca, muşta ve kayıp olarak aranan plaka ele geçirdi.

Beyşehir'de jandarma ekipleri ruhsatsız tabanca, muşta ve aranan plaka ele geçirdi
20.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:07

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri iki şüphelinin otomobil ve evlerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca, muşta ve kayıp olarak aranan plaka ele geçirdi.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, içerisinde iki kişinin bulunduğu bir otomobilin bir yerleşim merkezinden silah satın alarak ilçe merkezi yönüne seyir halinde olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Ekipler, otomobili Beyşehir-Akseki kara yolu Karadiken mevkisinde durdurdu.

Araç içerisinde ve zanlıların üzerinde yapılan aramada K.U.'nun üzerinde 9 milimetre çapında ruhsatsız bir tabanca ile şarjöründe 8 tabanca fişeği ele geçirilmesi üzerine, evlerinde de arama yapıldı.

T.A.'nın evinde 9 milimetre çapında kuru sıkı tabanca, 2 şarjör ve silaha ait 47 tabanca fişeği, K.U'nun adresinde ise 1 tabanca fişeği, 1 muşta ve kayıp olarak aranan bir plaka ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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