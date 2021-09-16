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Beyşehir'de ilköğretim haftası kutlandı

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir'de ilköğretim haftası kutlandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ilköğretim haftası törenle kutlandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesindeki törende konuşan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, milyonlarca öğrencinin bilgili, başarılı, faziletli ve birer vatanperver olarak yetişeceği eğitim yuvalarına kavuştuğunu belirterek, "Bugün ve içinde bulunduğumuz ilköğretim haftasının bütün milli eğitim camiasına Beyşehir'imize, Konya'mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Değerli davetliler milletleri esir veya hür yapan en önemli unsurun eğitim olduğu bir gerçektir. Ayrıca büyük Atatürk'ün Türk İstiklalini ve Cumhuriyetini emanet ettiği Türk gençliğin yetiştirilmesi ancak eğitimle mümkündür. Bu nedenle eğitim ülkemizin en öncelikli konusudur. Bu yüzdendir ki Millet olarak topyekün eğitime büyük önem vermekteyiz ve büyük kaynaklar aktarmaktayız." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da, eğitimdeki amacın modern dünyada söz sahibi olabilen evrensel değerlerin yanında milli ve manevi değerlere sahip çıkan kendine güvenen, ülkeyi geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirebilmek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler izlendi. Programda ilkokula yeni başlayan öğrencilere çiçek takdim edilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

Törene, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, kamu kurumlarının amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Beyşehir'de ilköğretim haftası kutlandı

Beyşehir'de ilköğretim haftası kutlandı

Beyşehir'de ilköğretim haftası kutlandı

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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