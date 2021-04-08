Beyşehir'de ilk kadın girişimci kooperatifi kuruldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ilk kadın girişimci kooperatifinin kurulduğu bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ilk kadın girişimci kooperatifinin kurulduğu bildirildi.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık, yaptığı yazılı açıklamada, Üstünler Mahallesi'nde yaşayan kadın girişimciler tarafından "Üstünler Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi"nin kurulduğunu belirtti.

Kooperatifi kuran kadın girişimcilerin organik gıdalar ile yöresel ürünler üretim satışını yaparak aile bütçelerine ve bölge ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Beyşehir'de bir ilk olan Üstünler Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruluşu, bölgemiz için de iyi bir örnek olacaktır. Girişimci kadınlarımızın yapacakları çalışmalar bölge ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacaktır. Üstünler Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kuran ve kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar