Beyşehir'de ihtiyaç sahibi bazı ailelere gıda yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyşehir'de ihtiyaç sahibi bazı ailelere gıda yardımı

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir'de ihtiyaç sahibi bazı ailelere gıda yardımı

Yurt dışında yaşayan bazı Beyşehirliler, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı öncesinde gıda yardımında bulundu.

Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak

Yurt dışında yaşayan bazı Beyşehirliler, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı öncesinde gıda yardımında bulundu.

Yurt dışında faaliyet gösteren Akçabelen Kültür ve Dayanışma Derneği, Beyşehir'de yaşayan yardıma muhtaç aileleri sevindirdi.

Dernek Başkanı Şeref Ünüvar, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan ayı öncesi yardım paketlerinin dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ünüvar, 253 haneye yardımın ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Josef De Souza Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beyşehir'de ihtiyaç sahibi bazı ailelere gıda yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:17:46. #1.16#
title