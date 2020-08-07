Beyşehir'de ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar sürüyor Beyşehir ilçesinde, ihtiyaç sahibi ailelere 2020 yılı içerisinde de nakdi, gıda ve yakacak yardımlarının devam ettiği bildirildi.

Beyşehir ilçesinde, ihtiyaç sahibi ailelere 2020 yılı içerisinde de nakdi, gıda ve yakacak yardımlarının devam ettiği bildirildi.

Beyşehir Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılının ilk 7 aylık sürecinde 1092 haneye yapılan nakdi yardımların 775 bin 850 liraya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, aynı süreçte bin 292 haneye 170 bin 524 lira tutarında gıda paketi yardımı yapıldığı da ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu dönemde 914 haneye de bin 59 tonluk 697 bin 127 lira tutarında yakacak yardımında bulunulmuştur. Ayrıca, bölgemizde Kovid-19 ve pandemi yardımı olarak vakfımız tarafından faz 1 kapsamında bin 562 haneye 1 milyon 562 bin, faz 2 kapsamında 190 haneye 190 bin, faz 3 kapsamında da 660 haneye 660 bin lira olmak üzere toplamda 2 bin 412 haneye 2 milyon 412 bin liralık yardımda bulunulmuştur. Son olarak Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerimize toplamda 157 bin liraya ulaşan nakdi bayram yardımı yapılmıştır."

Kaynak: AA