Beyşehir'de ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyim yardımı
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Beyşehir'de ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyim yardımı

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir'de ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyim yardımı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ihtiyaç sahibi aile ve öğrencilere gıda yardımında bulunuldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ihtiyaç sahibi aile ve öğrencilere gıda yardımında bulunuldu.

Beyşehir Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Konya'da faaliyet gösteren Tarihi Bedesten Derneği koordinesinde ihtiyaç sahibi aile ve öğrencilere kışlık kıyafet ve gıda malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri dağıtıldı.

Beyşehir Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Telli, muhtarlıklar aracılığıyla yardım faaliyetinin yürütüldüğünü bu kapsamda 200 ihtiyaç sahibi aileye ulaştıklarını belirterek, "Yardım kampanyamıza destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza, gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Hepsinden de Allah razı olsun." dedi.

Beyşehir'de ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyim yardımı
Beyşehir'de ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyim yardımı
Beyşehir'de ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyim yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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