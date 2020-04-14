Beyşehir'de içki kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 41 litre kaçak içkinin ele geçirildiği operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 41 litre kaçak içkinin ele geçirildiği operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Beyşehir Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bazı evlerde kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Çalışma başlatan ekipler 4 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak olarak imal edildiği belirlenen 41 litre votka, viski, rakı ile iki ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.A, E.K, M.K. ve S.N. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA