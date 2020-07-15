Beyşehir'de hububat hasadı mesaisi sürüyor Beyşehir ilçesinde, temmuz ayı ile başlayan hububat hasatının devam ettiği bildirildi.

Beyşehir ilçesinde, temmuz ayı ile başlayan hububat hasatının devam ettiği bildirildi.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada, Beyşehir'in hububattan sonra nohut, mercimek ve kuru fasülye gibi bakliyat üretiminde de önemli bir merkez konumunda olduğunu belirterek, hububat ürünlerinde ise başlayan hasat döneminin devam ettiğini söyledi.

Temmuz ayı itibariyle başlayan sezonda arpaların biçildiğini, ardından buğday hasatına yavaş yavaş başlandığını vurgulayan Kaya, bu yıl mahsullerde herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mercimeklerimiz ve kuru fasülyemiz de bu yıl çok güzel, kaliteli. Hububat hasat döneminde talihsiz bir şekilde ufak bir kaç tane ekin yangınımız meydana geldi. Yangında ürünleri zarar gören çiftçilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi ifade ediyorum. Onun dışında bu yıl yağmurların geç gelmesinden meydana gelen küçük bir rekolte kaybı var. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Sezonumuz gayet güzel bir şekilde geçiyor. Bu arada, biçerdöverlerimiz ürün biçimlerini sürdürürken, kontrollerimiz de sürüyor. Üreticimize, bu yıl bol mahsul ve bereketli bir hasat dönemi diliyoruz."

Kaynak: AA