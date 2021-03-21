Beyşehir'de hırsızlık yapan zanlılar Antalya'ya giderken otobüste yakalandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, girdikleri iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra şehir dışına çıkmaya çalışan 2 zanlı, otobüste yakalandı.

Dalyan Mahallesi, 40461 Sokak'taki cep telefonu satışı yapılan iş yerine sabaha karşı gelen hırsızlar, 8 akıllı telefon, 1 tablet, 1 akıllı saat ve 1 powerbank ile bazı cep telefonu aksesuarlarını çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayının ihbar edilmesi üzerine Beyşehir Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından şüphelilerin Antalya'ya gitmek üzereyken otobüse bindiklerini tespit etti.

Emniyet mensuplarının irtibata geçtiği Akseki Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli B.E. ile E.D'yi çalınan cep telefonu ve diğer malzemelerle durdurdukları otobüste gözaltına aldı.

Şüpheliler, Beyşehir Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Bu sırada, bir gazetecinin "Neden yaptınız?" sorusuna, şüphelilerden biri, "Sana ne, niye yaptıysak yaptık, ne çekiyorsun?" diye tepki gösterdi.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar