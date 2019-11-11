Beyşehir'de hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

11.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:12

Beyşehir ilçesinde, devrilen hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Burhan Çakır idaresindeki 32 AAD 848 plakalı hafif ticari araç, Hüyük-Isparta Karayolu Yenidoğan yol kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Ters dönen araç içerisinden yaralı olarak çıkarılan sürücü Çakır ile araç içerisindeki Zeynep Çakır ve Rahmiye Korkmaz, kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA