Beyşehir'de Gürültü Kavgası: 2 Yaralı

Beyşehir ilçesinde çıkan gürültü kavgasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 41344 Sokak'ta otomobiliyle yollarda drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ve yüksek sesle müzik yayını yaparak gürültü çıkardığı iddia edilen bir kişi ile rahatsız olduklarını belirterek bu duruma tepki gösteren apartman sakinleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.





Otomobiliyle drift yaptığı ve yüksek sesle müzik yayını yaparak gürültü çıkardığı iddia edilen Ersin Ü. ile sokakta oturan A.G. arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.



İddiaya göre, elinde demir sopayla adrese gelen Ersin Ü. ile A.G. arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.



Kavgaya sürücüye tepki gösteren apartman ve sokak üzerindeki evlerde bulunan bazı mahalle sakinleri de dahil oldu.



Kendisine tepki gösterenlere bıçak çektiği iddia edilen Ersin Ü. toplanan kalabalık tarafından darp edilirken, kavga ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.





Çıkan kavgada kafasına vurulan sopayla yaralanan apartman sakini A.G. ile yaşanan olaylara neden olduğu iddia edilen Ersin Ü. yaralı olarak adrese yönlendirilen ambulans ve polis aracı ile Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.