Beyşehir'de gün batımı güzelliği

Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen ziyaretçiler, sahilde gün batımını izlemeden kentten ayrılmıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen ziyaretçiler, sahilde gün batımını izlemeden kentten ayrılmıyor.

Dünyada günbatımının en güzel izlendiği yerler arasında gösterilen Beyşehir Gölü'nde güneşin battığı anlar ve sonrasında göl yüzeyine yansıttığı renkler her gün bir farklı bir güzellik sergiliyor.

Beyşehir'e Konya'nın denizi olarak nitelendirilen Beyşehir Gölü'nde yüzmek, mesire alanlarında piknik yapmak, göl üzerindeki ada turlarına katılmak ve ilçenin tarihi ve kültürel yerlerini görmek üzere günü birlik gelen ziyaretçiler, güneş batmadan bölgeden ayrılmıyor.

Göl kıyısına gelerek güneşin battığı anları izlemek ve fotoğraflamak isteyen ziyaretçiler, çekimini yaptıkları kartpostallık görselleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Güneş, batışının ardından gökyüzündeki bulutlarla göl yüzeyinde oluşturduğu renklerle seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar