Beyşehir'de görev yapan öğretmenler İspanya'dan döndü

29.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:22

Beyşehir'de bir ilkokulda görev yapan ve Erasmus projesi kapsamında İspanya'ya giden öğretmenlerin ilçeye döndüğü bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Karaali Şehit Osman Karağlı ilkokulunda görev yapan öğretmenler, okulun ortağı olduğu Erasmus+KA229 okul eğitimi alanında stratejik ortaklıklar programı kapsamında İspanya'ya gittiği belirtildi.

Bu yıl kabul edilen "sağlıklı zihinler+eşitlik+saygı = mutluluk" isimli proje çerçevesinde İspanya'nın Jerez de la Frontera kentindeki CEIP Manuel de Falla ilkokulunu ziyaret eden öğretmenlerin dil ve içeriği bütünleştiren öğrenim yöntemini başarıyla uygulayan ev sahibi okulda düzenlenen açılış toplantısına katıldıkları aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Öğretmenlerimiz burada İspanyol meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunmuşlar ve iki yıl sürecek proje kapsamında, İspanya ile birlikte İtalya, Kuzey İrlanda, Polonya ve Kanarya Adaları'ndan oluşan ilkokul seviyesinde eğitim kurumları ile çalışacaklardır. İngilizce olarak yürütülen projede, erke çocukluk eğitiminin her düzeyi için kapsayıcı ve uygun pedagojik yeterlilikler geliştirmek amaçlanıyor. Projenin açılış toplantısına İspanya, İtalya ve Kanarya Adaları'ndan katılan öğretmenler ile birlikte proje çalışmalarına katılan proje ekibimiz, ülkemizi ve kültürümüzü tanıtan sunumlarda da bulunmuşlardır."

Kaynak: AA