Beyşehir'de göl ve göletlere 150 bin yavru sazan balığı bırakıldı
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Beyşehir'de göl ve göletlere 150 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan göl ve göletlere 150 bin yavru sazan balığı salındığı bildirildi.

Beyşehir'de göl ve göletlere 150 bin yavru sazan balığı bırakıldı
25.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:54

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan göl ve göletlere 150 bin yavru sazan balığı salındığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Beyşehir Gölü ve ilçede bulunan göletlerin balık stoklarına takviye ve destek çalışmaları yapıldığını belirtti.

Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü ile müşterek gerçekleştirilen çalışmayla Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün yanısıra, Damlapınar, Yenidoğan, Başgöze, Karadiken ve Üzümlü mahallelerinde bulunan göletleri balıklandırdıklarını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, göl ve göletlerimizi toplamda 150 bin yavru sazan balığı ile buluşturduk. Bu çalışmayla, ilçemizin tatlı sularında balık ekosistemini korumak, balıklarımızı çoğaltmak ve devamlılığını sağlamayı amaçlıyoruz. Benzer çalışmaları önümüzdeki yıllarda da yavru balık sayımızı artırarak devam ettireceğiz. Gölümüzde ve göletlerimizde balık sayımızın artması, balıklandırmadan ziyade insanlarımızın av yasaklarına uymaları, çevre koruma bilincinde hareket etmeleri ve çevreye sahip çıkmaları ile mümkündür. Gölümüzü ve göletlerimizi lütfen koruyalım."

Kaynak: AA

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