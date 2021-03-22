Beyşehir'de göl kıyılarında sinekle mücadele devam ediyor
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Beyşehir'de göl kıyılarında sinekle mücadele devam ediyor

22.03.2021 17:51 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:58
Beyşehir'de göl kıyılarında sinekle mücadele devam ediyor

Beyşehir Belediyesi tarafından göl kıyılarında yürütülen sinekle mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Beyşehir Belediyesi tarafından göl kıyılarında yürütülen sinekle mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kara sinek, sivrisinek ve uçkunla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarının Beyşehir Gölü açıklarında balıkçı tekneleriyle yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, sineklerin birinci derecede üreme noktaları olan durgun sular, su birikintileri, sazlık ve gübrelik alanlarında da çalışmaların yürütüldüğü aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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