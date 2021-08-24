Beyşehir'de Gençler Arası Futbol Turnuvası yapıldı

Beyşehir ilçesinde, AK Parti Beyşehir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen ve gelenekselleştirilmesi planlanan Gençler Arası Futbol Turnuvası sona erdi.

Beyşehir ilçesinde, AK Parti Beyşehir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen ve gelenekselleştirilmesi planlanan Gençler Arası Futbol Turnuvası sona erdi.

Esentepe Mahallesi'ndeki sentetik çim sahada oynanan ve oldukça çekişmeli bir müsabakaya sahne olan final karşılaşmasını kalabalık bir seyirci topluluğunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve diğer protokol üyeleri izledi.

Turnuvanın final müsabakasında Samet Otopark'ı 3-1'lik skorla mağlup eden Leo Makina Futbol Takımı şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Final maçı sonrasında şampiyon olan ve dereceye giren takımlara ödül ve plaketleri müsabakayı izleyen protokol üyeleri tarafından verildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de AK Parti Gençlik Kolları'nda yetişmiş olduğunu hatırlatarak, "AK Parti Gençlik Kollarımızı bu güzel organizasyonu ile ilgili tebrik ediyorum. Gerçekten hep birlikte, muhabbetle geçen güzel bir organizasyon yapmışlar. Yürekten tebrik ediyorum kendilerini. Bu güzel turnuvada mücadele eden, ter döken tüm takımlarımızı da kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da "Beyşehir'de ne kadar büyük bir coşku olduğuna şahit olduk. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise yoğun programından dolayı final maçının ikinci devresini izleme imkanı bulabildiğini belirterek, "Tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Burada bu ülkenin gençlerinin birlik ruhu içerisinde olduğunu bir kez daha gördüm." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar