Beyşehir'de Gelişigüzel Moloz Döken Hafriyat Kamyonlarına Sıkı Takip

Beyşehir ilçesinde, şehrin değişik noktalarına gelişigüzel moloz ve hafriyat döken kamyonların zabıta ekipleri tarafından sıkı takip altına alındığı bildirildi.



Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezinde hafriyat kamyonlarının gelişigüzel yerlere inşaat atığı moloz ve hafriyat dökmemesi için mercek altına alındığı ifade edildi.





Beyşehir'de hafriyat ve moloz dökülebilecek tek alanın evsel atıkların döküldüğü çöp toplama merkezi çevresinde oluşturulan saha olduğunun kaydedildiği açıklamada, bunun dışındaki alanlara gelişigüzel hafriyat ve moloz döken kamyonlara ya da ilgili firmalara cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı.





Beyşehir Belediye Başkanlığı tarafından, çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi ve yer açısından uygun olması nedeniyle Şamlar Mahallesi yolu üzerindeki çöp sahasındaki derin çukurlar dışındaki alanlara moloz ve hafriyat dökülmesi yasak olup, bu konunun takibi konusunda zabıta ekiplere denetim ve kontrol talimatı verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu kapsamda, hafriyatların gelişigüzel yerlere dökülmemesi konusunda ilgililerden hassasiyet beklemekteyiz. Özellikle, son dönemde kentteki değişik noktalar ile birlikte Beyşehir Gölü kıyılarına da hafriyat ve moloz döküldüğü tesbit edilmekle birlikte, bu durumun kıyı ve çevre kirliliğine olan olumsuzluklarını üzülerek müşahede etmekteyiz. İnşaat atık ve artıklarını, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince 227 ila 6 bin 989 lira, inşaatı yürüten tüzel kişi adına atılması halinde ise 227 ila 11 bin 658 lira arasında değişen idari para cezaları öngörülmektedir."