Beyşehir'de fotoğrafçılar, bisiklet, treekking ve doğaseverlerle bir araya geldi

Beyşehir ilçesinde düzenlenen "üyeler buluşması" etkinliğinde, fotoğrafçılar bisiklet, treekking ve doğaseverlerle bir araya geldi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Beyşehir Fotoğraf Kulübü, Beyşehir Bisiklet Topluluğu ile Beyşehir Treekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu'na üye olan isimlerin katıldığı 7. üyeler buluşması Atik Kafe Salonu'nda yapıldı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yıl içerisinde dernek ve topluluklar adına düzenledikleri etkinliklere destek veren, katkı sunanlara teşekkür etti.

Daha sonra Büyükkafalı ve yönetim kurulu üyeleri sponsor firma temsilcilerine birer teşekkür plaketi verdi.

Programın sonunda derneğin yıl içerisinde düzenlediği etkinliklerin yer aldığı slayt eşliğinde 7. yıl anı pastası kesildi.