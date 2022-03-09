Beyşehir'de fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyşehir'de fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Beyşehir'de fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Kadın Gözüyle, Kadına Dair" isimli fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Kadın Gözüyle, Kadına Dair" isimli fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Beyşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, yarışmada çalışmalarıyla dereceye giren, mansiyon ve sergilemeye layık görülen kadın fotoğrafçılara ödülleri verildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, ödül alan tüm kadın fotoğrafçıları başarısından dolayı kutlarken, yarışmaya katılan tüm fotoğrafçılara teşekkür etti.

Ödül töreninin ardından fotoğrafların sergisi açıldı. Kadınlar tarafından yapılan açılışın ardından katılımcılar fotoğraf sergisini gezdi. Serginin 10 gün boyunca açık kalacağı belirtildi.

Ödül töreni ve sergi açılışına Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın eşi Nigar Bayındır, Beyşehir Fotoğraf Kulübü'nün yönetici ve üyeleri, yarışma sponsorları ve kadınlar katıldı.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Beyşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title