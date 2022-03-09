Beyşehir'de fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Kadın Gözüyle, Kadına Dair" isimli fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Beyşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, yarışmada çalışmalarıyla dereceye giren, mansiyon ve sergilemeye layık görülen kadın fotoğrafçılara ödülleri verildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, ödül alan tüm kadın fotoğrafçıları başarısından dolayı kutlarken, yarışmaya katılan tüm fotoğrafçılara teşekkür etti.

Ödül töreninin ardından fotoğrafların sergisi açıldı. Kadınlar tarafından yapılan açılışın ardından katılımcılar fotoğraf sergisini gezdi. Serginin 10 gün boyunca açık kalacağı belirtildi.

Ödül töreni ve sergi açılışına Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın eşi Nigar Bayındır, Beyşehir Fotoğraf Kulübü'nün yönetici ve üyeleri, yarışma sponsorları ve kadınlar katıldı.