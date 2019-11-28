Beyşehir'de fotoğraf sergisi açıldı

28.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:00

Beyşehir ilçesinde düzenlenen fotoğraf etkinliğine fotoğrafseverler yoğun ilgi gösterdi.



Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü işbirliğiyle, Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Beyşehir Fotoğraf Kulübü üyesi fotoğrafçı Tuğba Bilir, Beyşehirli fotoğrafseverlerle buluştu.



Bilir, "Yaşamdan" ve "Torakçılar" konulu fotoğraf çalışmalarını fotoğrafseverlerin beğenisine sundu.



Slayt gösterisinin ardından başlayan söyleşi bölümünde ise Bilir, fotoğraf çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu, kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.



Fotoğraf sunumunun ardından Tuğba Bilir'in fotoğraflarından oluşan kişisel fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA