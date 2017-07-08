Beyşehir'de Ev Yangını

Beyşehir ilçesinde, çıkan yangında 2 ev tamamen, 1 evde kısmen yandı.



Alınan bilgiye göre, Beyşehir'e bağlı Doğanbey Mahallesinde nedeni henüz belirlenemeyen yangında 2 ev tamamen, 1 ev de kısmen yanarak kullanılamaz hale geldi.



Sabah namazına kalkan yaşlı bir vatandaşın camiye giderken yangını görüp haber vermesi üzerine ev sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi.



Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, Halil Arar'ın ikametinde başlayan yangın bitişiğindeki Hasan Asal ile Selim Öten'in evine de sıçradı.



Yangın, ekiplerin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.



Doğanbey Mahallesi Muhtarı Ali Uçaralp, yangın sonrasında itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları yapıldığını ve iki evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiğini bir evin ise kısmen zarar gördüğünü söyledi.



Uçaralp, altı ahır olan evlerde çıkan yangında herhangi bir can kaybının olmadığını belirtti.



İtfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.