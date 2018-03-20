Beyşehir'de Ev Yangını

Beyşehir ilçesinde, tek katlı bir evde çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Hacıakif Mahallesi, 40676 Sokak'ta ev yangını olduğunun ihbar edilmesi üzerine itfaiye ekipleri adrese geldi. Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler, yangını bitişiğindeki eve sıçramadan söndürmeyi başardı.

İtfaiye ekipleri, evde bir yastık içerisine saklanan 2 bin 500 lira olduğu belirtilince arama gerçekleştirdi. Yastıkları kesen ve hasırlar arasında para arayan ekipler parayı bulamadı.

Bu arada, yangın esnasında fenalaşan komşu olduğu belirtilen bir kadın ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.