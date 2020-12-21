Beyşehir'de erik ağacı Aralık ayında çiçek açtı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Aralık ayının ortasında çiçek açan erik ağacı görenleri şaşırtıyor.

Beyşehir'e bağlı Damlapınar Mahallesi'nde çiftçilik ve hayvancılık yapan Mehmet Kalender'in yayla evinin bahçesinde bulunan üç yaşındaki erik ağacı, havaların da mevsim normalleri üzerinde gitmesi nedeniyle kış mevsiminin ortasında çiçek açtı.

Kalender, erik ağacının bu yıl yaz döneminde meyve verdiğini, sonrasında ise yapraklarını döktüğünü belirtti.

Ancak, Aralık ayına gelindiğinde ağacın dallarında çiçekler açtığını fark ettiklerini ifade eden Kalender, bu duruma şaşırdıklarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar