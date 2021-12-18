Beyşehir'de emekli polis memuru evinde ölü bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan emekli polis memuru evinde ölü olarak bulundu.

Yeni Mahalle, 41329. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında ikamet eden 55 yaşındaki emekli polis memuru Ezdar Savran'dan haber alamayan yakınları, adresine geldiklerinde kendisini odada hareketsiz vaziyette buldu.

Haber verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri kalbinin durduğu anlaşılan ve Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Savran, hayatını kaybetti.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından adreste incelemede bulundu.

Savran'ın son olarak görev yaptığı Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yaklaşık 5 yıl önce emekliye ayrıldığı, geçtiğimiz yıl ise memleketi olan Beyşehir ilçesine yerleştiği öğrenildi.