Beyşehir'de, elektroşokla balık avına 420 bin lira ceza
Haberler » Güncel » Beyşehir'de, elektroşokla balık avına 420 bin lira ceza - Haber

Beyşehir'de, elektroşokla balık avına 420 bin lira ceza

KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü'nde elektroşokla balık avlayan 5 kişiye toplam 420 bin lira para cezası uygulandı.

11.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:11
Beyşehir'de, elektroşokla balık avına 420 bin lira ceza

KONYA'nın ilçesindeki Beyşehir Gölü'nde elektroşokla balık avlayan 5 kişiye toplam 420 bin lira para cezası uygulandı.

İlçe Komutanlığı ekipleri, Gölkaşı Mahallesi'nde elektroşokla balık avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda gece yarısı kepçelerin suya atılarak avlanma yapıldığını, Kıstıfan Adası'nın batı tarafındaki sazlık alanın bu amaçla kullanıldığını tespit etti. Hemen bölgeye giden jandarmayı gören, kaçak avcılar tekneleriyle kaçmak istedi. Jandarma tarafından yolları kesilerek durdurulan balıkçı teknesinde T.D, A.Ö, H.Ç, K.A. ve D.A. yakalandı. Bölgede yapılan kontrollerde tüfekle vurulduğu tespit edilen 2 sakar meke ile elma baş patka ördek ile göle atılmış av tüfekleri bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Beyşehir Şefliği, 5 kişiye toplam 420 bin 185 lira para cezası uyguladı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler