Beyşehir'de elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı

Beyşehir ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Beyşehir ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Dalyan Mahallesi'ndeki bir imalathanede hamur yapma makinesini kullanan Mehmet O. (38), akıma kapılarak yaralandı.

Adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet O'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar