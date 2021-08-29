Beyşehir'de el emeği pazarında hanımlardan aşure etkinliği
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Beyşehir'de el emeği pazarında hanımlardan aşure etkinliği

Beyşehir'de el emeği pazarında hanımlardan aşure etkinliği
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Beyşehir ilçesindeki Vuslat Parkı'nda kurulan el emeği pazarında satış yapan hanımlar, mübarek Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlendi.

Beyşehir ilçesindeki Vuslat Parkı'nda kurulan el emeği pazarında satış yapan hanımlar, mübarek Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlendi.

Evlerinden getirdikleri malzemelerle imece usulü pazar yerindeki stantlarında aşure pişirerek, müşterilerine ikram eden hanımlar hep birlikte gerçekleştirdikleri mesai ile dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi.

El emeği pazarında satış standı bulunan hanımlardan Nesrin Has, örf ve adetleri yaşatma gayretinde olduklarını söyledi.

Etkinliği gelenekselleştirmek istediklerini anlatan Has, "Seneye pandemi izin verir, kısmet olursa yine devam ettirmeyi düşünüyoruz. Burada güzel bir paylaşım oldu, herkes birbirini daha iyi tanıdı. Vatandaşlarımızın da ilgisi şahane oldu. 2 bin kişilik kazanda aşure pişirdik. Aşuremizin malzemelerini ise arkadaşlarımız evlerinden getirdi. Burada tamamıyla bir iş bölümü ve paylaşım oldu. Allah kabul etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Hatice Avşar da "Maşallah, iki kazan aşure oldu. Birisi kısa zamanda bitti, inşallah diğeri de bitecek. İşlerimize de bereket getireceğine inanıyoruz. Rabbim burada satış yapan herkese bol kazanç versin. Belediye başkanımıza da el emeği pazarına destek ve katkılarından dolayı, aşure etkinliğimize onay verdiği, bu imkanları sağladığı için esnaflarımız adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Beyşehir'de el emeği pazarında hanımlardan aşure etkinliği
Beyşehir'de el emeği pazarında hanımlardan aşure etkinliği
Beyşehir'de el emeği pazarında hanımlardan aşure etkinliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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