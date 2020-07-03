Beyşehir'de ekili alanlarda zirai kontroller yapıldı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ekili tarım alanlarında zirai kontroller gerçekleştirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ekili tarım alanlarında zirai kontroller gerçekleştirildi.

Beyşehir Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Esence, Çiçekler, Çukurağıl ve Emen mahallelerinde şeker pancarı, çerezlik kabak, fasulye,patates ve nohut ekim alanları ile ceviz ve kiraz bahçelerindeki ürünlerin kontrol edildiği belirtildi.

İnceleme ve tarama faaliyetlerinde gözlem sonucu görülen hastalık, zararlı ve bitki besin maddeleri yetersizlikleri hakkında üreticilere gerekli bilgilendirme ve tavsiyelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, üreticilere bol ve bereketli bir kazanç dönemi dileğinde bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA