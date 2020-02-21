Beyşehir'de düzenlenen satranç turnuvası sona erdi
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Beyşehir'de düzenlenen satranç turnuvası sona erdi

Beyşehir ilçesinde düzenlenen 100.Yıl Satranç Turnuvası sona erdi.

21.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:06
Beyşehir'de düzenlenen satranç turnuvası sona erdi

ilçesinde düzenlenen 100.Yıl Satranç Turnuvası sona erdi.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva kapsamında Beyşehir'de faaliyet gösteren eğitim kurumları arasında yatılı veya burslu öğrenim gören öğrenciler arasında gerçekleştirilen müsabakalar tamamlandı.

Şehit Hasan Metli ilkokulundaki ilçe turnuvası sonucunda Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'ne ait pansiyonda kalan Fetullah Bayır Fen Lisesi öğrencisi Metehan Borlukçu, Beyşehir birincisi oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Borlukçu'nun Beyşehir'i il turnuvasında temsil etmeye hak kazandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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