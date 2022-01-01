Beyşehir'de DSİ'den taşkın koruma çalışmaları
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, DSİ ekipleri tarafından yürütülen taşkın koruma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, DSİ ekipleri tarafından yürütülen taşkın koruma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
DSİ 4.Bölge Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, taşkın koruma çalışmaları çerçevesinde ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi sınırlarında yer alan Yazı deresinde 3 kilometre uzunluğundaki güzergahta rusubat temizliği çalışması başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Çalışmalar devam etmektedir, tamamlandığında yaklaşık 800 dekar tarım arazisinin taşkın riski azalacaktır." denildi.
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AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri