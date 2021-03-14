Beyşehir'de doğaseverler kar yürüyüşü şenliğine katıldı
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Beyşehir'de doğaseverler kar yürüyüşü şenliğine katıldı

14.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:16
Beyşehir'de doğaseverler kar yürüyüşü şenliğine katıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, doğaseverler bu yıl 10'uncusu düzenlenen kar yürüyüşü şenliğinde bir araya geldi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, doğaseverler bu yıl 10'uncusu düzenlenen kar yürüyüşü şenliğinde bir araya geldi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri ve Treeking Topluluğu ile Huğlu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (HUDASK) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte, doğaseverler 1410 rakımlı zirveye sahip Yaylacık Dikenli Tepe'nin zirvesinde buluştu.

Huğlu Mahallesi'nde yerleşim merkezinde başlayan yürüyüşte doğaseverler, tepenin zirvesine geldiğinde Türk bayrağı dikti. Bir sürelik dinlenme ve molanın ardından yürüyüş başlangıç noktasına dönüş yolculuğu ile tamamlandı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, geleneksel olarak her yıl düzenledikleri etkinliğin bu yıl koronavirüs salgı dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde daha az bir katılımla düzenlendiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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