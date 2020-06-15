Beyşehir'de doğalgaz çalışmaları Beyşehir kent merkezinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında ara verilen doğalgaz ana hat imalat çalışmalarına yeniden başlandığı bildirildi.

Beyşehir kent merkezinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında ara verilen doğalgaz ana hat imalat çalışmalarına yeniden başlandığı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adi Bayındır, yaptığı açıklamada, salgın dolayısıyla bir süre ara verilen çalışmaların 13 Haziran itibari ile yeniden başladığını belirtti.

Beyşehir ilçesine doğalgaz dağıtımının yapılacağı şehir giriş istasyonu inşaat işlemlerine de devam edilmekte olduğunu belirten Başkan Bayındır, "Yüksek basınç boru hattı çalışmalarına da bu hafta itibariyle başlanılması planlanmaktadır. Şehrimize doğalgazın kazandırılmasında yoğun emek ve desteklerini gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Konya milletvekilimiz Gülay Samancı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Mustafa Akış'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, Botaş ve Enerya yetkilileri ile herkese şehrim adına teşekkür ediyor. şükran ve minnetlerimi sunuyorum.Beyşehir Belediyesi olarak ilçemizde yürütülen doğalgaz çalışmalarına tam destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA