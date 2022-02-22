Beyşehir'de doğal gaz çalışmaları sürüyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçe merkezinde devam eden doğal gaz altyapısı çalışmalarının bu yıl da devam edeceğini belirtti.

Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2021 yıllarında Yeni Mahalle, Esentepe, Beytepe, Hacıakif, Hamidiye, Evsat, Hacıarmağan, Dalyan ve Avşar mahallelerinde TOKİ doğal gaz altyapı çalışmalarının 2022'de ise merkez mahallelerden Müftü, Bahçelievler ve Avşar mahallelerinin kalan kısımlarında süreceğini bildirdi.

İlçede doğal gaz geçen mahallelerde bugüne kadar yaptıkları çağrılara rağmen hala aboneliğini almayan vatandaşların olduğuna dikkati çeken Bayındır, "Mahallesinden, caddesinden, sokağından doğal gaz geçen vatandaşlardan istirhamımız, aboneliklerin bir an önce alınması bizim yapacağımız çalışmalar açısından önem teşkil etmektedir. Doğal gaz çalışmaları ve alt yapı çalışmaları KOSKİ, MEDAŞ, Telekom biten mahallelerde asfalt yenileme çalışmaları yapacağız."