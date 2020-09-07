Beyşehir'de, "Doğada bilsem, öğrenebilsem" konulu TÜBİTAK doğa projesi
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Beyşehir'de, "Doğada bilsem, öğrenebilsem" konulu TÜBİTAK doğa projesi

Beyşehir ilçesinde "doğada bilsem, öğrenebilsem" konulu düzenlenen TÜBİTAK 4004 projesinde özel yetenekli öğrenciler biraraya geldi.

Beyşehir'de,
07.09.2020 14:45 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:45

Beyşehir ilçesinde "doğada bilsem, öğrenebilsem" konulu düzenlenen TÜBİTAK 4004 projesinde özel yetenekli öğrenciler biraraya geldi.

Beyşehir Belediyesi'nin evsahipliğinde Konya Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen proje kapsamında 5 gün boyunca yürütülen çalışmalar sona erdi.

Proje çerçevesinde, üstün zekalı bireyler için bilim, sanat ve kültür etkinlikleri hazırlandı. Çalışmalar, Beyşehir'in Yakamanastır Tabiat Parkı, tarihi Kubadabad Sarayları, Eşrefoğlu Camisi, Doğanbey Ladin Anıtı ve kükürtlü su kaynağı gibi farklı alanlarda gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi Proje Koordinatörü Neslihan Yıldız, yaptığı açıklamada, Beyşehir'in bilim, sanat ve doğa etkinlikleri konusunda en gözde ilçelerden birisi olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Projemiz bilim, doğa, sanat ve kültürel faaliyetlerinden oluşuyor. Özel yetenekli öğrencilerimiz için üst düzey planlar yaparak faaliyet alanı konusunda Beyşehir'i seçtik. Beyşehir proje kapsamında ihtiyacımızın tümünü karşılıyordu. Çünkü tarihi eserleriyle, kültürü ile ve doğası ile ne ararsanız bulabileceğiniz bir yer. Burada TÜBİTAK 4004 projemizi başarıyla tamamladık. Çalışmalarımız boyunca bizlere destek veren, Beyşehir Belediyemize, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, ilgili kurum ve kuruluşlarımıza, herkese teşekkür ediyoruz ".

Kaynak: AA

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