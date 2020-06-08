Beyşehir'de doğa yürüyüşü etkinlikleri yeniden başladı
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Beyşehir'de doğa yürüyüşü etkinlikleri yeniden başladı

Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen önlemler kapsamında ara verilen doğa yürüyüşü etkinliklerine, yeniden başlandığı bildirildi.

Beyşehir'de doğa yürüyüşü etkinlikleri yeniden başladı
08.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:23

Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen önlemler kapsamında ara verilen doğa yürüyüşü etkinliklerine, yeniden başlandığı bildirildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde alınan kısıtlamalar kapsamında geçici olarak ara verdikleri doğa yürüyüşü etkinliklerini tekrar başlattıklarını söyledi.

Yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla etkinliklere kaldığı yerden yeniden başladıklarını vurgulayan Büyükkafalı, şu bilgileri verdi:

"Derneğimize bağlı olarak faaliyet yürüten Beyşehir Doğa Yürüyüşleri Topluluğu'nun Beyşehir Belediyemizin de katkılarıyla düzenlediği doğa yürüyüşlerinin son adresi Anamas Dağı'ndaki Kız Oluğu Muslu Yaylası oldu. Burada iki gün süreli olarak kamplı olarak gerçekleştirilen etkinliğe Konya il merkezinin yanısıra çevre ilçelerden de doğaseverlerin yoğun katılımı oldu. Yaylada 14 kilometrelik güzergahta sosyal mesafeli doğa yürüyüşü de yaptık. Sona eren etkinliğe katılan doğaseverler, aktivitilerin yeniden başlamasının mutluluğunu yaşadılar, duydukları özlemi dile getirdiler. Etkinliklerimizi artık yeni süreçte kontrollü olarak, sağlık tedbirlerini alıp, sosyal mesafeye dikkat ederek gerekli izin prosedürlerimizle birlikte yerine getiriyoruz. Etkinliğimizin kamp sürecinde bizlere eşlik eden Belediye Başkanımız Adil Bayındır'a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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