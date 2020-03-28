Beyşehir'de din görevlilerinden vefa zamanı
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Kaymakamlık, Beyşehir, Güncel

Beyşehir'de din görevlilerinden vefa zamanı

Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastaların acil yardım ihtiyaçlarını din görevlileri de yerine getiriyor.

28.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:24
Beyşehir'de din görevlilerinden vefa zamanı

Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastaların acil yardım ihtiyaçlarını din görevlileri de yerine getiriyor.

Beyşehir Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa ve Sosyal Destek Grubu"nda yerini alan Beyşehir İlçe Müftülüğü bünyesinde görev alan din görevlileri, koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastaların ihtiyaçlarına yetişebilmek için seferber oldu.

Beyşehir İlçe Müftülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların alması gereken tedbirler ve bilinç oluşturulması hususunda çaba sarfedildiği belirtildi.

İlçede sokağa çıkamayan vatandaşların talep ettiği ihtiyaçların Kaymakamlık başkanlığında çalışmalarını yürüten İlçe Vefa ve Sosyal Destek Grubu tarafından koordine edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu anlamda, yaşlı ve kronik hastalarımızın ihtiyaç ve taleplerinin iletilebileceği 112 acil çağrı merkezinden Beyşehir'e iletilecek 310 4766 numara oluşturulmuştur. Bu numaralar aranmak suretiyle ihtiyaç ve talepler alınarak bunların ivedilikle yerine getirilmesi amacıyla ajans terminali oluşturulmuştur. İlçe Vefa Destek Grubunca alınan kararlar doğrultusunda müftülük personellerimiz 'Vefa İletişim Merkezi'nde vatandaşlarımızdan gelen taleplerin ilgililere ulaştırılması noktasında aktif görev almışlardır. Müftülüğümüzce verilen talimatları sahada uygulayan görevlilerimiz risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, kronik hastalığı bulunan, tek başına yaşayan ve bakıma muhtaç olan bireylerin muhtarlar işbirliğinde tespitini yapmakta ve ihtiyaçlarını talepleri doğrultusunda karşılamakta, kendilerini aşan durumlarda İlçe Vefa Destek Grubuna talepleri iletilmektedir. Risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasından dolayı yakını olmayanların ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektikleri bizzat kendilerince ifade edilmekte olup, bu uygulama doğrultusunda ihtiyaç duydukları bir ekmeğin dahi bakkaldan, marketten alınarak kendilerine ulaştırılması, pazar ihtiyacının karşılanması, faturalarının yatırılması gibi yardım ve destekten dolayı vatandaşımızın memnun kaldıkları ve görevlilerimize dualar ettikleri görülmüştür. Müftülük olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Kaymakamlığımızın talimat ve kararları doğrultusunda vatandaşımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Tedbir amaçlı ara verilen camilerde cemaatle namaz ibadetine evlerimizde ailemizle devam ederek aile içi iletişimimizi güçlendirelim."

Kaynak: AA

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