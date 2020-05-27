Beyşehir'de cuma namazı kılınacak cami ve alanlarda dezenfekte çalışmaları Konya'nın Beyşehir ilçesinde, belediye ekipleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapmasında cuma namazı kılınabileceği açıklanan cami, cami bahçesi ve avluları ile stadyum, sentetik saha, meydan ve alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, belediye ekipleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapmasında cuma namazı kılınabileceği açıklanan cami, cami bahçesi ve avluları ile stadyum, sentetik saha, meydan ve alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi olarak ilçe genelinde normalleşme sürecine hazır olabilmek için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Bayındır, bu kapsamda ilçede de normale dönüş çalışmalarının hız kazandığını belirterek, normalleşme sürecinde atılan ilk adımın ise cuma namazı kılınacak camiler ve alanların açıklanması olduğunu anımsattı

Başkan Bayındır, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlçemizde ve ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart tarihinde camilerde cemaatle namaz kılmanın yasaklanmasından sonra Cumhurbaşkanlığımız, 29 Mayıs Cuma günü camilerin öğlen, ikindi ve cuma namazlarının, sosyal mesafe ve diğer kurallar gözetilerek camilerde kılınabileceği konusunda açıklamada bulunmuştu. Konya İl Müftülüğümüzün yaptığı duyuru ile Konya ve ilçelerinde cuma namazı kılınacak ibadethane ve alanlar belirlendi. Bu kapsamda Beyşehir merkezimizde, Eşrefoğlu Cami, TOKİ Camisi, Esentepe Camisi, Beytepe Camisi, İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camisi, Bademli Mahallesi Ömer Şerife Akkanat Camisi, Vuslat Parkı Meydanı, 75. Yıl Cumhuriyet Stadı ve sentetik çim saha olmak üzere cuma namazını bu hafta itibarıyla eda edebileceğiz. Dış mahallelerimizde ise vatandaşlarımız kendi mahalle camilerinde kurallara uygun bir şekilde cuma, öğlen ve ikindi namazlarını kılabilecek. İlçemizde cuma namazının kılınabileceği alanlar arasında çim stadyumumuz, sentetik sahamız, Vuslat Parkı'ndaki meydan gibi alanlarımız da yer alıyor. Bu nedenle bu alanları da toplu ibadete hazırlayabilmek için görevlilerimiz tarafından bakım ve onarım, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları da başlattık. Ayrıca, cuma namazı kılınabileceği duyurulan ibadethanelerimizde de belediye ekiplerimiz tarafından başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları tamamlanmıştır."

Kaynak: AA