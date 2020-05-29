Beyşehir'de cuma namazı coşkusu Konya'nın Beyşehir ilçesinde, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu olarak ibadete ara verilmesi sonrasında ilk cuma namazı, tarihi Eşrefoğlu Camisi'nin avlusu, 75'inci Yıl Cumhuriyet Stadyumu, sentetik çim saha ve göl kenarındaki Vuslat Parkı'nda festival alanında ve...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu olarak ibadete ara verilmesi sonrasında ilk cuma namazı, tarihi Eşrefoğlu Camisi'nin avlusu, 75'inci Yıl Cumhuriyet Stadyumu, sentetik çim saha ve göl kenarındaki Vuslat Parkı'nda festival alanında ve belirlenen alanlarda kılındı.

Alanlara gelen vatandaşlar belirlenen kurallar çerçevesinde namazlarını eda etti. Beyşehir ilçe merkezinde cuma namazının kılınacağı alanlara vatandaşlar ellerinde seccadeleri ve yüzlerinde taktıkları koruyucu maskeyle geldi. Vatandaşlar, oluşturulan sıhhiye ekipleri tarafından ateşleri ölçüldükten sonra namaz kılınacak alanlara alındı. Maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtılırken, belediye ise girişlere el dezenfektanı istasyonları kurdu. Bu arada, cuma namazı kılmak için alanlara gelen bazı 65 yaş yaş üstü vatandaşlar alınmayarak, evlerine geriye gönderildi. Cuma namazı kılınacak alanlara polis, zabıta ve sağlık görevlilerinin kontrolünde girişler sağlandı, sosyal mesafe kuralları hatırlatıldı.

Cuma namazı Beyşehir'de stadyumda ve sentetik sahada çim zeminin üzerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek işaret edilen yerlerde kılınırken, tarihi Eşrefoğlu Camisi avlusu namaz için gelen kalabalığı almayınca namaz ibadethanenin önündeki yol üzerine serilen seccadeler üzerinde kılındı. - KONYA

Kaynak: İHA