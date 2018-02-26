Beyşehir'de Çocuk Tiyatro Oyunu

Beyşehir ilçesinde "Süper kitaptaki süper kahramanlar" çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

Kültür ve Yaşam Merkezi'nde sahnelenen oyun, çocuklar tarafından sevilerek izlendi.

Beyşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Anka Gösteri ve Sanat Merkezi tarafından yaklaşık bir saat süren ve iki seans halinde gerçekleştirilen tiyatro oyununa aileleriyle birlikte gelen minik çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Maşa ve koca ayı oyununda, çocuklar örümcek adam, orman cadısı gibi sevdikleri çizgi film karakterlerinin maskotları tarafından sunulan gösterilerle gönüllerince eğlendi.



Etkinliğin sonunda salonu dolduran çocuklar, kahramanların maskotlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.