Beyşehir'de çobanlar yoğun kar yağışının zorluklarında keçilerini besliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Beyşehir'de çobanlar yoğun kar yağışının zorluklarında keçilerini besliyor

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir'de çobanlar yoğun kar yağışının zorluklarında keçilerini besliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kar yağışının durmasının ardından dağlık alanlarda yayılıma çıkan keçi sürüleri, çobanlar tarafından zor şartlarda besleniyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kar yağışının durmasının ardından dağlık alanlarda yayılıma çıkan keçi sürüleri, çobanlar tarafından zor şartlarda besleniyor.

Bademli Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besiciliği yapan yetiştiriciler, engebeli dağlık alanlarda kar örtüsüne rağmen keçi sürülerini yayılıma çıkarmaya devam ediyor.

Sürüler, bölgedeki pırnal çalısı, diken ve kara ardıç ile örtü olmadığında da geven ve kekik gibi bitkilerle besleniyor. Çobanlar, kar altında kalan dalları değnekle temizleyerek sürüleri besliyor.

Keçi sürülerinin kar örtüsündeki yayılımı, havadan da görüntülendi.

Besicilik yapan 38 yaşındaki Musa Davarcı, AA muhabirine, doğduğu günlerden bu yana ata mesleğini sürdürdüğünü belirterek, yaz kış demeden 150 keçisini her gün yayılıma çıkardığını söyldi.

Davarcı, "Keçilerimizi kar yağdığında da burada doğal alanda derelerden, pınarlardan ve çeşmelerden sularız. Yoğun kar yağışı olduğunda ise çıkarmayız ve o zaman yem vererek besleriz. Kış şartlarında bu işi yapmanın zorlukları var tabi. Çok kar yağdığında çalıları tek tek kar örtüsünü temizleyerek açmak zorunda kalıyoruz. Kışın köyde, yazın ise yaylalarda kalıyoruz. Hayvanlarımızla anlaşmak için çoban dili dediğimiz tekerlemeler de kullanıyoruz. Bu dili bütün çobanlar bilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Jason Statham Berrak Tüzünataç
Spor Mert Günok Ozan Tufan Cenk Tosun Erol Bulut Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fırat Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyşehir'de çobanlar yoğun kar yağışının zorluklarında keçilerini besliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 15:25:30. #1.15#
title