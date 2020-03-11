Beyşehir'de çiftçilere sera desteği
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Konya Ovası Projesi, Beyşehir, Konya, Güncel

Beyşehir'de çiftçilere sera desteği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çiftçilere sera desteği verileceği bildirildi.

11.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:58
Beyşehir'de çiftçilere sera desteği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çiftçilere sera desteği verileceği bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Konya Ovası Projesi (KOP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen "KOP seralarında üretim, tarımdaki bereketim" projesi kapsamında Beyşehir'de de çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Proje çerçevesinde ilçedeki çiftçilere de sera desteğinde bulunulacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz çiftçilerine 10 adet, 525 metrekarelik alana sahip yüzde 70'i hibe ve yüzde 30'u da çiftçi katkılı sera desteğinde bulunulacaktır. Sera verilecek çiftçiler ile ilgili müracaat şartları mahalle muhtarlıklarının yanısıra ilçe müdürlüğümüzden de öğrenilebilir. Projeye son başvuru tarihi 20 Mart 2020'dir."

Kaynak: AA

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