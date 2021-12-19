Beyşehir'de caminin ters şemsiyesi kar yükünü kaldıramadı - Haberler
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Beyşehir'de caminin ters şemsiyesi kar yükünü kaldıramadı

Beyşehir'de caminin ters şemsiyesi kar yükünü kaldıramadı
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, yola çıkan kar lastiği ve zinciri bulunmayan çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı.

İlçede kar yağışı nedeniyle çok sayıda hasarlı trafik kazası da meydana geldi.

Beyşehir'de Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin sorumluluk alanlarındaki yol ve güzergahları ulaşıma açık tutabilmek için geceden beri devam eden mesaileri aralıksız sürerken, kar yağışı nedeniyle Merkez Çarşı Camisi'nin önünde bulunan vatandaşları yağıştan koruyan ters şemsiye üzerindeki kar yükünü taşıyamayarak yıkıldı.

Belediye ekipleri zarar gören brandayı iş makineleri yardımıyla alandan kaldırdı.

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AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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