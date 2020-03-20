Beyşehir'de camiler cemaatsiz kaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Beyşehir'de camiler cemaatsiz kaldı - Haberler
Beyşehir, Polis, Konya, Güncel

Beyşehir'de camiler cemaatsiz kaldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde cuma namazı kılınmadı.

20.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:22
Beyşehir'de camiler cemaatsiz kaldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde cuma namazı kılınmadı. Cami önlerine gelen vatandaşlar, polis ve din görevlileri tarafından içeriye alınmayınca geriye döndü.

Beyşehir'de, yurt genelinde olduğu gibi güvenlik güçleri ibadethanelerde cuma namazı kılınmaması için cami ve cemaat yurtları önünde tedbir aldı. Yeni tip korona virüsün ülke genelinde salgına dönüşmemesi için tedbir almak maksadıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerin bir süre önce toplu olarak ibadete kapatılması sonrasında cuma namazı öncesi Beyşehir'de de ibadethane önlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından önlem alındı.

Tüm camilerin önünde ezan okunmadan önce görev alan ekipler, ibadethane önüne cuma namazı kılmak için gelenlerin içeriye girmesine engel oldu. Cami önlerindeki benzer önlemler cemaat yurtlarının önünde de görüldü. Her cami önünde en az bir polis memuru görevlendirilirken, takviye devriye ekipleri de görev aldı. Cemaatlerin yurt hizmet binaları önünde ise özel ekipler oluşturuldu.

Bu çerçevede, ilçede tarihi Eşrefoğlu Camisi önünde bekleyen polis memurları da araçlarıyla cuma namazı kılmak için ibadethaneye gelenlere engel oldu, içeriye alınmayacaklarının belirtilmesi üzerine gidecekleri yerlere geriye dönüş yaptı. Camilerde ezanların okunmasının ardından müezzinler, hoparlörlerden, "Ev veya işyerimizde öğren namazını kılıp milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim inşallah. Allah bizleri, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalık ve musibetlerden korusun" sözleri anons edildi.

Bu arada, tarihi ibadethanenin hemen karşısında ev ve işyeri bulunan Mustafa Şenyurt, çok hüzünlü bir cuma günü yaşadıklarını dile getirerek, "Çok garip ve hüzünlü bir Cuma günü oldu. Tarihi cami önü daha önceki cumalarda sala verilmeden önce araç trafiğine kapatılırdı. Bugün ise kimse caminin önünde geçmedi, kuş dahi uçmadı. Allah'ım memleketimizi, vatanımızı, dünyamızı, insanlığı hep korusun. Tekraren cuma namazlarını camilerde eda edeceğimiz mübarek cumalara erişmeyi nasip etsin. Cuma namazı için camiye gelenler oldu, ama polisimiz ve din görevlilerimiz tarafından içeriye alınmadı. Sonra dönüp yollarına devam ettiler" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor! Haberler
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Haberler
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Dünya Sağlık Örgütü '20 koronavirüs aşısı geliştirdik' deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirdik" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haberler
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Haberler
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Haberler
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi
Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı
Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı
Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Elazığ'da 'Evinizde kalın' uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor
Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi
Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Yalın Hande Soral Şeyma Subaşı Defne Samyeli
Spor Falcao Falcao Metin Oktay Metin Oktay Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Wuhan Karar İtalya
Şu an buradasınız: Beyşehir'de camiler cemaatsiz kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 16:44:35. #1.14#
title