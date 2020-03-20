Beyşehir'de camiler cemaatsiz kaldı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde cuma namazı kılınmadı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde cuma namazı kılınmadı. Cami önlerine gelen vatandaşlar, polis ve din görevlileri tarafından içeriye alınmayınca geriye döndü.

Beyşehir'de, yurt genelinde olduğu gibi güvenlik güçleri ibadethanelerde cuma namazı kılınmaması için cami ve cemaat yurtları önünde tedbir aldı. Yeni tip korona virüsün ülke genelinde salgına dönüşmemesi için tedbir almak maksadıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerin bir süre önce toplu olarak ibadete kapatılması sonrasında cuma namazı öncesi Beyşehir'de de ibadethane önlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından önlem alındı.

Tüm camilerin önünde ezan okunmadan önce görev alan ekipler, ibadethane önüne cuma namazı kılmak için gelenlerin içeriye girmesine engel oldu. Cami önlerindeki benzer önlemler cemaat yurtlarının önünde de görüldü. Her cami önünde en az bir polis memuru görevlendirilirken, takviye devriye ekipleri de görev aldı. Cemaatlerin yurt hizmet binaları önünde ise özel ekipler oluşturuldu.

Bu çerçevede, ilçede tarihi Eşrefoğlu Camisi önünde bekleyen polis memurları da araçlarıyla cuma namazı kılmak için ibadethaneye gelenlere engel oldu, içeriye alınmayacaklarının belirtilmesi üzerine gidecekleri yerlere geriye dönüş yaptı. Camilerde ezanların okunmasının ardından müezzinler, hoparlörlerden, "Ev veya işyerimizde öğren namazını kılıp milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim inşallah. Allah bizleri, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalık ve musibetlerden korusun" sözleri anons edildi.

Bu arada, tarihi ibadethanenin hemen karşısında ev ve işyeri bulunan Mustafa Şenyurt, çok hüzünlü bir cuma günü yaşadıklarını dile getirerek, "Çok garip ve hüzünlü bir Cuma günü oldu. Tarihi cami önü daha önceki cumalarda sala verilmeden önce araç trafiğine kapatılırdı. Bugün ise kimse caminin önünde geçmedi, kuş dahi uçmadı. Allah'ım memleketimizi, vatanımızı, dünyamızı, insanlığı hep korusun. Tekraren cuma namazlarını camilerde eda edeceğimiz mübarek cumalara erişmeyi nasip etsin. Cuma namazı için camiye gelenler oldu, ama polisimiz ve din görevlilerimiz tarafından içeriye alınmadı. Sonra dönüp yollarına devam ettiler" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA