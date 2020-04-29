Beyşehir'de BTSO üyeleri de Nefes Kredisi'nden yararlanacak Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hayata geçirilen Nefes Kredisi'nden istifade edeceği bildirildi.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hayata geçirilen Nefes Kredisi'nden istifade edeceği bildirildi.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Denizbank Beyşehir Şubesi tarafından Nefes Kredisi Projesi kapsamında protokol imzalandı.

İmza töreninde konuşan Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık, Kovid-19 salgını dolayısıyla hassas günlerden geçilen bugünlerde Beyşehir'deki üye işletmelerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere önceki dönem de başarıyla gerçekleştirilen Nefes Kredisi Projesi'nin tekrar başlatıldığını hatırlattı.

Krediye ilişkin protokolün oda ile Denizbank ve Kredi Garanti Fonu arasında imzalandığını vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede üyelerimiz, Denizbank Beyşehir Şubesi'ne başvuruda bulunarak kredi kullanabileceklerdir. Bununla birlikte ilerleyen haftalarda kamu bankalarımızın da projeye dahil olması ihtimal dahilindedir. Üyelerimizin kullanacağı kredi 2020 yılı sonuna kadar ana para ve faiz ödemesiz, 2021 yılı 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplamda en fazla 20 ay vadeli olacaktır. Kullandırılacak kredinin brüt faiz oranı yıllık yüzde 7,50 olacaktır. Daha fazla üyenin krediden faydalanabilmesini teminen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde kullandırılacak kredilerin limiti 3 milyon lira ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin lira kullanabilecektir. KOBİ'ler krediye başvurabilmek için öncelikle odamızdan açıklama olarak 'Nefes Kredisi başvurusu içindir' ibareli faaliyet belgesi alacaklardır. Belgeler online olarak sistem üzerinden alınabilecektir. Protokol imzalanan bankalar KGF'ye ödenecek yüzde 0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf ve komisyon talep etmeyecektir."

Kaynak: AA