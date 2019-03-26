Beyşehir'de Bir Yılda 62 Bin 899 Kişi Kütüphaneyi Ziyaret Etti

Beyşehir ilçesinde, geçtiğimiz yılın 12 aylık döneminde 62 bin 899 kişinin kütüphaneyi ziyaret ettiği belirtildi.

Beyşehir Kütüphane Müdürü Kemal Yeşilyurt, Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Yeşilyurt İlçe Halk Kütüphanesi'nde 38 bin 494 kitap bulunduğunu, 2018 yılında 30 bin 719'u yetişkin toplam 62 bin 899 okuyucuya hizmet verdiklerini kaydetti.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ise, konuşmasında, kitap okumanın önemine dikkat çekti.

Özdemir, okumanın öğrenmek için en etkili yöntem olduğunu belirterek, "Bilgi çağında işitsel, görsel bir çok imkan ile bilgiye erişilebiliyor ama okumak en temeli. Okumanın önemi hiç bitmedi ve bitmeyecek de." diye konuştu.

Programda, şiir dinletisinin ardından kütüphaneden en çok kitap alan okuyuculara çeşitli hediyeler verildi, ardından açılan kitap sergisi gezildi.

Programa, Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel, 20. Dönem Konya Milletvekili Abdullah Gencer, ilçede bulunan kamu kurumlarının müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA