Beyşehir'de bin 500 fidan toprakla buluştu
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında yaklaşık bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında yaklaşık bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Beyşehir- Seydişehir kara yolu üzerindeki Genek mevkisinde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine katılan Kaymakam Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır ile Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, ekilen fidanlara can suyu verdi.
Etkinlikte karaçam, mavi selvi ve badem ağacı türlerinden bin 500 fidan toprağa dikildi.
AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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