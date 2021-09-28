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Beyşehir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, A.Ç (23), Müftü Mahallesi Mevlana Caddesinde karşılaştığı A.Ş ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışma büyüyünce A.Ş, A.Ç'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.

Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ç. yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Şüpheli A.Ş. polis tarafından gözaltına alındı.

Beyşehir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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